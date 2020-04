87/106

Select an element by given ID

<div id= "hello" /> document .getElementById( 'hello' );

Select elements by class name

Returns the list of elements that have hello class within a given element:

ele.getElementsByClassName( 'hello' );

Select elements by tag name

Returns the list of span inside a given element:

ele.getElementsByTagName( 'span' );

Select elements by CSS selector

Returns the list of elements that match a given selector:

ele.querySelectorAll( 'div.hello' );

