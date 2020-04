48/112

The following function returns forward if user selected text from the left to right. It returns backward in the other case.

const getDirection = function ( ) { const selection = window .getSelection(); const range = document .createRange(); range.setStart(selection.anchorNode, selection.anchorOffset); range.setEnd(selection.focusNode, selection.focusOffset); return range.collapsed ? 'backward' : 'forward' ; };

Might be useful