1. Use the once option

When attach a handler to given event, you can pass { once: true } to the last parameter of the addEventListener method:

const handler = function ( e ) { }; ele.addEventListener( 'event-name' , handler, { once : true });

Note that this option isn't supported in IE.

2. Self-remove the handler

const handler = function ( e ) { e.target.removeEventListener(e.type, handler); }; ele.addEventListener( 'event-name' , handler);

