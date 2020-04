11/106

The following functions return true if the ele element is visible in the viewport:

const isInViewport = function ( ele ) { const rect = ele.getBoundingClientRect(); return ( rect.top >= 0 && rect.left >= 0 && rect.bottom <= ( window .innerHeight || document .documentElement.clientHeight) && rect.right <= ( window .innerWidth || document .documentElement.clientWidth) ); };

