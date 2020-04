10/106

Assume that we want to find out if the child element is a descendant of the parent element.

1. Use the contains method

const isDescendant = parent.contains(child);

2. Go up from the child until see the parent

const isDescendant = function ( parent, child ) { let node = child.parentNode; while (node) { if (node === parent) { return true ; } node = node.parentNode; } return false ; };

