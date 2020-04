1/106

Add a class to an element

Note that multiple parameters for the add() isn't supported in IE 11.

ele.classList.add( 'class-name' ); ele.classList.add( 'another' , 'class' , 'name' );

Remove a class from an element

Note that multiple parameters for the remove() isn't supported in IE 11.

ele.classList.remove( 'class-name' ); ele.classList.remove( 'another' , 'class' , 'name' );

Toggle a class

ele.classList.toggle( 'class-name' );

